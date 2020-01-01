زنتها 10 أطنان.. شحنة أدوية من "تاميكو" إلى دير الزور

جهينة نيوز:

انطلقت، صباح اليوم، من دمشق شحنة أدوية من إنتاج الشركة الطبية العربية تاميكو متجهة إلى محافظة دير الزور لدعم القطاع الدوائي في المحافظة.

وأوضح مدير عام تاميكو الدكتور فداء علي في تصريح لوكالة "سانا" أن الشحنة هي الثانية التي تقوم الشركة بتجهيزها وإرسالها بعد شحنة الأدوية التي أرسلتها إلى محافظة حلب قبل خمسة أيام بزنة 11 طناً.

وأشار علي إلى أن الشحنة الجديدة التي تبلغ زنتها 10 أطنان تتضمن مختلف الأصناف والأشكال الدوائية التي تنتجها الشركة من خافضات الحرارة ومضادات الالتهاب وأدوية السكري إضافة الى معقم اليدين الذي قامت الشركة بإنتاجه مؤخراً.

وبيّن الدكتور علي أنّ هذه الشحنة والتي تقدر قيمتها بنحو 100 مليون ليرة سيتمّ استلامها من قبل فرع نقابة الصيادلة في دير الزور بالتنسيق مع وزارة الصحة ليتم توزيعها على الصيدليات في المحافظة، لافتاً إلى أنّ الشركة مستمرة بتزويد المحافظات الأخرى بشحنات من الأدوية تباعاً.