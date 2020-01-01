فلبينية تطعن أطفال العائلة التي تعمل لديها في السعودية

الخميس, 11 حزيران 2020 الساعة 11:40 | مجتمع, حوادث

فلبينية تطعن أطفال العائلة التي تعمل لديها في السعودية

جهينة نيوز:

أقدمت عاملة منزل فلبينية على توجيه عدة طعنات لطفلين أثناء وجودهما في منزلهما بمحافظة الخفجي بالسعودية، ثم حاولت الانتحار بصعق نفسها بالكهرباء.

وذكرت الجهات الأمنية أن الحادث وقع، مساء الأربعاء، في محافظة الخفجي، وأن بلاغاً وصلها عن قيام خادمة بطعنات عدة لطفلين سعوديين، ومحاولة قتلهما.

وأضافت: حاولت المرأة إزهاق نفسها بالصعق الكهربائي والطعن.

وتابعت: جرى نقل الطفلين للمستشفى لتلقي العلاج، وأحدهما في حالة حرجة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق في الواقعة.

وأشارت المعلومات، بحسب المصادر السعودية، إلى أن الخادمة قدمت منذ 7 أشهر إلى عائلة مواطن، ولم تكن تعاني أي اعتلالات نفسية، وكانت العائلة تحسن معاملتها، ولم تعرف حتى الآن أسباب قيامها بهذا العمل الشنيع.


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