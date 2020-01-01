"قسد" تعلن عن تطهير 150 قرية سورية على حدود العراق من إرهابيي "داعش"

جهينة نيوز:

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" أمس، عن انتهاء حملة "ردع الإرهاب" لتعقب خلايا تنظيم "داعش" شرق سوريا قرب الحدود العراقية.

وجاء الإعلان عن ذلك على لسان الناطقة بما يسمى "مجلس دير الزور العسكري" ليلوى العبد الله، في مؤتمر صحفي عقدته في مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

وقالت: مشطت قواتنا ما يقارب 175 كم طولاً و60 كم عرضاً، شملت أكثر من 150 قرية ومزرعة، وبتنسيق عسكري بين قواتنا والحكومة العراقية، وبمشاركة قوات التحالف، لتأمين المناطق الحدودية وتأمين حياة الناس من هجمات خلايا "داعش"، التي ازداد نشاطها أخيراً.

وأضافت أن "حملة ردع الإرهاب" بدأت بتاريخ الرابع من حزيران الجاري في ريف الحسكة الجنوبي، في منطقة الدشيشة المتاخمة للحدود العراقية والممتدة إلى تخوم منطقة الباغوز، تماشياً مع نهر الفرات والخابور في ريف دير الزور، وانتهت، أمس".

وأشارت إلى القبض على 110 مرتزقين، والاستيلاء على كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة محلية الصنع، لافتة إلى عدم وجود خسائر أو إصابات في صفوف قواتها.