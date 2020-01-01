جامعة تشرين تطلق تطبيقاً إلكترونياً للتسجيل في السكن الجامعي

جهينة نيوز

أطلقت جامعة تشرين تطبيقاً إلكترونياً للتسجيل في المدينة الجامعية للطلاب الراغبين في الحصول على السكن الجامعي للعام الدراسي القادم ( 2020-2021 ) بغية توفير الوقت وتخفيف الازدحام، إذ يتميز هذا التطبيق بسهولة الاستخدام عبر إدخال البيانات المطلوبة للتسجيل.

وأطلقت الجامعة التطبيق الجديد على(منصة الأندرويد) بعنوان المدينة الجامعية في تشرين، ويستخدم التطبيق حالياً لقبول طلبات الاستمرارية على أن يفعّل لاحقاً لقبول طلبات الطلاب المستجدّين.

وأكد مدير المدينة الجامعية – الدكتور حبيب محمود لـ(تشرين): أن خطوات التسجيل بسيطة تتضمن تحميل التطبيق, ثمّ التسجيل عبر ملء الحقول المطلوبة, مرفقةً بصورة واضحة للوجه بخلفية بيضاء، ثم يتم إرسال البيانات إلى إدارة السكن الجامعي.

وأشار محمود إلى أنه بعد إنهاء التسجيل سيظهر للطالب قسم الإعلانات, ويتم إرسال الإعلانات الصادرة عن الإدارة والوحدات السكنية عبر إشعارات لحظية، إضافةً لوجود قسم الشكاوى, ليتمكن الطّالب من إرسال الشكوى إلكترونياً, وتتم متابعتها والرد عليها.