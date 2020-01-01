أبراج الخميس 11حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: يهوى لعب دور الوسيط ويكون بين المتخاصمين ولديه القدرة على حل الخلافات.. حكيم لايحب البوح بأسراره.. مثل البحر مد وجزر.

الفترة القادمة: سنة فيها تألق وقطف ثمار ويتعرض للخيانة ويشعر بالوحدة والبعض يخطط لكسر القيود وهناك اضطرابات عاطفية للبعض.

الحمل:

نهارك لاعائق فيه ولا حدود.. أخبار حلوة وتتعاطف مع الأصدقاء.. لكن بعد الظهر القمر في برج الحوت لذلك لاتعاكس الظروف يظهر منافس أو خصم قوي تعجز عن مجابهته كن حذراً واصبر وانتبه على صحتك.

الثور:

نهار معقد.. لاتجادل ولا تختلف مع أحد وتحمل المسؤولية وخذ كل التدابير للمحافظة على استقرارك.. انتبه بعد الظهر تكون جاهزاً ليومين فيهما انفراجاً.. لاتبقى لوحدك حاول الاتكاء على محيطك.

الجوزاء:

نهار ناجح.. تنقل واتصال وتطرح مشاريع وتبرع باقتناص الفرص، لكن بانتقال القمر إلى الحوت بعد الظهر عليك الانتباه على أي حدث ولا تجازف بسلامتك واستقراك واحم مصالحك.

السرطان:

لاتعرف لماذا تزداد مسؤولياتك ولاسيما المصاريف الطارئة.. بانتقال القمر إلى الحوت تستطيع التفاوض وربما تفكر بتغيير مكان إقامتك أو تستقبل زواراً.

الأسد:

تركّز على الشّراكة ونراك متقلب الطّباع.. حاول تجنب أي نزاع ولا تدع الشريك يضعف قدراتك.. بانتقال القمر إلى الحوت تتحدث بأمور مالية وربما يعرض عليك مشروع جديد دقق بالتفاصيل ولا تدخل في مشاريع غامضة وحاول مراجعة حساباتك.

العذراء:

ابق واضحاً بأعمالك ولا تسمح للغموض بأن يتسبب لك بالمشكلات وبانتقال القمر إلى الحوت بعد الظهر احتمال أن تفقد الإيجابية على صعيد الظروف الضاغطة ربما هناك أمر عاطفي أو مهني فلا تنجرف وراء الانفعال ولا تعطي رأي وحاول الصمود أمام الظروف رغم العثرات.

الميزان:

ببحر النهار الوضع إيجابي وتفرح وتنسجم مع المحيط لكن انتقال القمر إلى الحوت احتمال أن تواجه ضغوط وتراكم عمل وتتشابك الواجبات. انتبه على صحتك وعالج أمورك بهدوء..

العقرب:

تغييرات جذرية على صعيد العائلة وقد تبدو غير مبالي في البداية لكن سرعان ماتشهد تطورات تنهي المشكلات العالقة.. حاول ألا تكون طرفاً.. بعد الظهر دعوة لاستقبال صديق والحظ لايتخلى عنك لتلعب دور الوسيط.

القوس:

نهار إيجابي وغزارة بالأفكار ولا تضيع الفرص... تواصل وتقارب لكن بانتقال القمر إلى مربعك تهتم بأمر عائلي وزوار ومطالب بأن تريح جو المنزل.

الجدي:

نهار يسير بثقة الأمس، تجني الأرباح ومكافأت وتدفع قضايا متراكمة على صعيد المال.. حاول التعويض.. في المساء الوتيرة لن تهدأ اجتماعي وتسمع أخبار.

الدلو:

على وتيرة الأمس حماسة وطاقة بعد الظهر تنقلب المعطيات وفرصة مناسبة على صعيد المال وتبرع بالمنافسة ويوم جيد للسيطرة.

الحوت:

لاتتذمر من تراجع بنسبة أرباحك.. كن حريصاً على أوراقك وبانتقال القمر إلى برجك بعد الظهر تتلقى خبراً ساراً ويومين جيدين انطلق في الهواء الطلق.