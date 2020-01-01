وضع جميع عناصر مكافحة الشغب في محافظة جوروم التركية تحت الحجر الصحي

جهينة نيوز:

فرضت السلطات المحلية في محافظة جوروم في منطقة البحر الأسود شمال تركيا الحجر الصحي على قوات أمنية بسبب فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة زمان التركية عن تقارير محلية قولها إن جميع عناصر مكافحة الشغب وضعوا تحت الحجر الصحي بعد تفشي الفيروس مؤخرا في المحافظة بموجب توصية من مجلس الصحة العامة وأرسلت مديرية الأمن كل عناصر مكافحة الشغب إلى منازلهم حيث سيخضعون للحجر المنزلي كإجراء احترازي.

وشهدت محافظة جوروم حالة تفش جديدة لفيروس كورونا بعد انحسار للوباء خلال الأيام الماضية وحذر خبراء من ارتفاع الحصيلة بعد تسجيل 19 إصابة خلال اليومين الماضيين فقط رغم تسجيل انخفاض في باقي المحافظات.

ويحذر مراقبون من أن هناك مخاوف من أن إهمال اتخاذ التدابير الوقائية وزيادة حركة المواطنين وتنقلاتهم مؤخرا سيتسبب في موجة جديدة من الفيروس.