"الصحة العالمية" تدعو "هارفارد" إلى تفادي الأحكام المسبقة في قضية كورونا

جهينة نيوز:

علقت منظمة الصحة العالمية على دراسة نشرتها مدرسة "هارفارد" للطب، رجحت فيها أن تفشي كورونا بالصين بدأ في أغسطس الماضي وليس في ديسمبر، مؤكدة ضرورة التحقق قبل إصدار أي أحكام مسبقة.

وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل رايان للصحفيين اليوم الأربعاء: "سيسعدنا أن نتابع مع هذا الفريق العمل الذي قام به، وننظر في الأساليب التي استخدموها في دراستهم وما هي الآثار المترتبة.. تقضي فرقنا هنا وقتا كثيرا في مراجعة جميع المعلومات العلمية التي تجمعها حول العالم وتقوم بتحليل شامل لمصدر كل المعلومة".

وأضاف: "سندرس كل مصادر المعلومات، وسنقيم وسنحقق في هذه المعلومات، وسنستخدم كل المعلومات التي قد تكون مفيدة لإصدار التوصيات والتوجيهات الصحية العامة للدول الأعضاء".

ودعا رايان إلى "التوقف عن إطلاق أحكام مسبقة انطلاقا من نتائج هذه الدراسة المثيرة للاهتمام".

المصدر: سبوتنيك