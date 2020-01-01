شفاء ست حالات من حالات كورونا المسجلة في سورية و اصابات جديدة في رأس المعرة

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 إصابات بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق وشفاء 6 حالات من الإصابات المسجلة بالفيروس ما يرفع عدد حالات الشفاء إلى 68.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أن حصيلة الإصابات المسجلة بالفيروس في سورية بلغ حتى اليوم 152 إصابة شفيت منها 68 وتوفيت 6 حالات.

وكانت الوزارة أخضعت بلدة رأس المعرة للحجر الصحي في السابع من الشهر الجاري بعد تسجيل 16 إصابة بفيروس كورونا في البلدة نتيجة مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سورية الأردن وذلك منعا لانتشار الفيروس وحفاظا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

وسجلت أول اصابة بفيروس كورونا في سورية في الثاني والعشرين من آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد بينما تم تسجيل أول حالة وفاة فى التاسع والعشرين من الشهر ذات