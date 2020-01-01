الفنان زهير رمضان نقيبا للفنانين مجددا

جهينة نيوز:

فاز الفنان زهير رمضان بمقعد نقيب الفنانين في انتخابات نقابة الفنانين السوريين.

وبلغ عدد المنتخبين 85 فناناً ينقصهم الممثل الراحل مأمون الفرخ الذي وافته المنية مؤخراً، فيما رسا عدد المرشحين على 24 وفاز بينهم 11 فناناً انتخبوا النقيب ونائبه، قبل أن توزع المهام بين خمسة مناصب أخرى هي “أمين السر، مدير العلاقات العامة والإعلام، مدير المكتب القانون والدرامي، مدير مكتب العقود المركزي، مدير مكتب العلاقات الدولية”.

وتضم قائمة المرشحين عدداً من الأسماء المعروفة مثل عارف الطويل وفادي صبيح ومحمد قنوع وتولاي هارون.

وكان مقرراً أن تجري المرحلة النهائية للانتخابات يوم الخامس والعشرين من شهر آذار الماضي، لكن الإجراءات الحكومية لمنع انتشار فيروس كورونا أجّل موعدها إلى اليوم.

يشار إلى أن الممثلتان سحر فوزي ورباب كنعان انسحبتا من الانتخابات قبل أيام قليلة.