زراعة أشجار الباولونيا في حديقة السبكي وعقدة نيسان بدمشق

جهينة نيوز:

بهدف إضفاء المظهر الجمالي على المدينة وزيادة المساحات الخضراء قامت محافظة دمشق بزراعة أشجار الباولونيا في حديقة السبكي وجانب اتحاد الفلاحين وعقدة نيسان.

مدير الحدائق في المحافظة المهندس محمود مرتضى أوضح أنه تمت زراعة شجرة باولونيا في الأماكن المذكورة مبينا أن هذه الشجرة تتميز بنموها السريع والعيش لنحو مئة عام وتمتع أزهارها برائحة عطرية وألوان زاهية لتضفي المنظر الخلاب على المكان.

وشجرة الباولونيا ذات ظلال وارفة وقد يصل ارتفاعها إلى تسعة أمتار خلال ثلاث سنوات وفق مرتضى الذي أكد أهمية زيادة المساحات الخضراء في المدينة كونها تسهم في زيادة جماليتها وتنقية الهواء وتمثل متنفسا للمواطنين.

وفي سياق آخر تتابع ورشات مديرية النظافة في المحافظة أعمال شطف وتنظيف الشوارع والمرافق العامة في المدينة حيث قامت اليوم بحملة تنظيف للعقدة الثامنة باتجاه منطقة نهر عيشة إضافة لترحيل الأتربة والأنقاض المتوضعة على الأرصفة وشطف الموقع كاملاً.

كما شملت الأعمال ترحيل الأنقاض والمخلفات من تحويلة نيسان في منطقة المزة.

و يشار الى ان شجرة الباولونيا قدمت الى المنطقة من الصين بقصد الحصول على اخشابها , وتزرع كمشاريع تجارية في مصر و دخلت مؤخراً الى سورية.