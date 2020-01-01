تقارير إعلامية.. رونالدو ربما يغادر يوفنتوس نهاية الموسم

جهينة نيوز:

أشارت تقارير إعلامية إلى احتمالية مغادرة نجم المنتخب البرتغالي ونادي يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، لفريقه الإيطالي مع نهاية الموسم الحالي.

فبحسب تغريدة للصحفي في Mediaset، بيترو بارزانو بروتا، فإن نهاية الموسم الحالي قد تشهد رحيل البرتغالي عن صفوف "السيدة العجوز".

ونشر بيترو تغريدة قال فيها "في نهاية مايو تلقيت معلومات ذات صلة من مصادر بأن البرتغالي ونادي يوفنتوس قد ينفصلا بنهاية الموسم الحالي، ولا تزال هذه المعلومات بمثابة شائعات حتى التحقق من صحتها. لكنني أعمل على ذلك".

يذكر بأن البرتغالي صاحب الـ35 عاما انتقل لصفوف النادي الإيطالي منذ عام 2018، مؤكدا رغبته بالفوز بدوري الأبطال برفقة النادي الإيطالي، بحسب ما نقل موقع "يورو سبورت".

هذا وكان أولي جونار سولشاير، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، قد أعلن عن رغبته في عودة كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس والهداف التاريخي لريال مدريد، إلى مسرح الأحلام، بحسب ما نقل موقع "جول".