بالكمامات والقفازات.. صور لبروفة العرض العسكري بمناسبة عيد النصر في موسكو

جهينة نيوز:

نشرت وزارة الدفاع الروسية يوم أمس الثلاثاء صورا لبروفة العرض العسكري بمناسبة مرور الذكرى الـ75 لعيد النصر على ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) في ميدان التدريب العسكري ألابينو في ضواحي موسكو.

وشاركت في العرض التجريبي أكثر من 40 وحدة من مختلف التشكيلات والوحدات العسكرية بالإضافة إلى مشاركة أفراد وتلاميذ الكلية الحربية الروسية وجنود من "يون أرميا"، بالإضافة إلى تشكيلات عسكرية أخرى.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قام بتأجيل مراسم الاحتفال بالذكرى الـ75 لعيد النصر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا. وفي 9 أيار، يوم الذكرى السنوية، أقيم فقط الجزء الجوي من العرض العسكري في العديد من المدن الروسية. وفي وقت لاحق، أوعز بوتين إلى وزارة الدفاع بالبدء في التحضيرات للعرض العسكري الشامل في 24 حزيران.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شوغيو، سابقا أنه يوم 24 حزيران، وسيشارك 14 ألف شخص في العرض العسكري في موسكو، كما دعت روسيا وحدات تشكيلية من 19 دولة للمشاركة في عرض النصر على الساحة الحمراء.

وتشمل الوحدات الآلية في العرض العسكري 23 نوعا من المعدات الجديدة والمحدثة. ولأول مرة ستسير على الساحة الحمراء: دبابات "تي-90إم"، ومركبات قتال المشاة المدرعة "كورغانيتس-25" و دبابة "أرماتا" بمدفع من عيار 57 مم، ومركبات قتال المشاة "بي إم بي-2" مع برج الأسلحة "بيريجوك"، ومنظومة منصات إطلاق صاروخية متعددة الأغراض "تورنادو-إس"، وراجمات صواريخ من الجيل الجديد "توس – 2"، ومنظومات الدفاع الجوي من طراز "إس-300بي4"، ومجمع للصواريخ البالستية الساحلي "بال".

وفي الجزء الجوي من العرض سوف تشارك 75 طائرة