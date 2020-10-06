"بيان ضد الممارسات الاحتلالية التركية الطورانية" بقلم:د.عادل رضا

جهينة نيوز:

نستنكر الممارسات الاحتلالية التي تقوم بها الجمهورية الطورانية التركية بعد احتلالها العسكري الغير قانوني للأراضي العربية السورية وتغيير النظام التعليمي والبلدي وربطها بالأجهزة التركية وايضا فرض التعامل بالليرة التركية وهذه كلها ممارسات مجرمة قانونا وممارسات احتلال عسكري تخالف القانون الدولي وتعتبر ضم غير مباشر لأراضي الجمهورية العربية السورية البلد العربي المستقل ذوو السيادة والعضو المؤسس للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

ان سياسة الامر الواقع التي تمارسها الجمهورية التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية هي اعادة تاريخية للاحتلال الصهيوني للدولة الفلسطينية العربية المحتلة ولكن هذه المرة على ارض الجمهورية العربية السورية وهذه الممارسات الطورانية العنصرية التركية عليها ان تتوقف وعلى الجمهورية التركية العودة الى الحدود الدولية والامتناع عن التدخل بالشئون الداخلية للجمهورية العربية السورية و وقف دعمها للجماعات التكفيرية المسلحة والغاء الهياكل الإدارية الجاسوسية المرتبطة بهم بالعمالة وخيانة وطنهم الام سوريا.

ان الجمهورية التركية العضو في حلف الناتو والحليف العسكري للكيان الصهيوني وايضا الشريك التجاري الملياري من الدولارات مع نفس هذا الكيان السرطاني الاستعماري العنصري.

نحن نقول ان الجمهورية التركية لا يمكن ان تتحرك عسكريا الا بالتنسيق مع حلف الناتو والصهاينة وهذا طعن بالظهر للأمة العربية وخيانة للأسلام ولكل ما هو مبدأ وضمير انساني.

وهذا التنسيق والطعن هو ضد كل ما اتفق عليه دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية وهي اعادة للممارسات الحزب النازي الالماني التي تسببت باندلاع الحرب العالمية الثانية.

عاش الاسلام الصانع للعدالة

عاشت الامة العربية

العاشر من يونيو للعام الفان وعشرين

١٠/٦/٢٠٢٠

د.عادل رضا