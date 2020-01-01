أردوغان يغير حكّام نصف أقاليم تركيا!

الأربعاء, 10 حزيران 2020 الساعة 11:59 | سياسة, عالمي

أردوغان يغير حكّام نصف أقاليم تركيا!

جهينة نيوز:

اتخذ الرئيس التركي رجب أردوغان سلسلة قرارات إدارية تضمنت تبديل حكام 41 من 81 ولاية تركية عبر تعيين 18 والياً جديداً وتغيير أماكن 23 والياً.

وبحسب القرارات التي دخلت حيز التنفيذ بمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، فجر اليوم الأربعاء، فقد تم تعيين 18 والياً جديداً مع تعيين 17 ممن تمت إقالتهم كبار مفتشين بعدد من الوزارات، فيما تم تعيين والي ولاية موغلا، ضمن كبار مستشاري الرئيس.

والولايات التي عيّن ولاتها كبار مفتشين، وعددها 17 هي آديامان، وتشانقيري، ودنيزلي، ودياربكر، وأسكيشهر، وغيرسون، وقونيا، وكوتاهية، ومانيسا، وماردين، وسكاريا، وسامسون، وسينوب، وزونغولداق، ويوزغات، وآقسراي، قرمان.

وهناك 23 ولاية انتقل ولاتها لتولي نفس المنصب بولاية أخرى، من بينها والي أضنة الذي انتقل لولاية ماردين، ووالي آفيون قره حصار الذي انتقل إلى زونغولداق، ووالي آغري الذي انتقل إلى ولاية أضنة.


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