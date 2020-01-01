لا زيادة على الأقساط في المدارس الخاصة

جهينة نيوز:

عقد في مديرية تربية دمشق اجتماعاً موسعاً مع المديرين المندبين المشرفين على المؤسسات التعليمية الخاصة، وتناول الاجتماع محاور عدة بهدف رصد الواقع التربوي في المدارس الخاصة.

وعلى هامش الاجتماع أكد مستشار وزير التربية نقلا عن صحيفة الثورة وجوب متابعة المديرين المندبين القرارات الوزارية، والتعليمات الناظمة، وحسن تطبيقها في المؤسسات التربوية الخاصة، وعدم منح أي استثناء لتسجيل الطلاب زيادة على العدد خلافاً لقرار الترخيص، وأهمية التقيد بالتعليمات الوزارية بشأن الأقساط، والإعلان عنها بشكل واضح ومفصل، ورصد أي مخالفة تتكرر بشكل فوري، مشيراً إلى ضرورة إعادة تقييم واقع المدارس بشكل مستمر، ورفع تقارير مفصلة ومنفصلة في حال وجود أي مخالفات فيها.