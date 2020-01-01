أهالي الدردارة وحاجز للجيش يعترضون رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي في تل تمر

جهينة نيوز:

اعترض أهالي قرية الدردارة وحاجز للجيش العربي السوري رتل آليات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي وأجبروه على العودة في ناحية تل تمر شمال غرب الحسكة.

وأفاد مراسل "سانا" في الحسكة بأنّ عناصر حاجز للجيش اعترضوا رتل آليات للاحتلال الأمريكي في قرية الدردارة في حين تجمع عدد من أهالي القرية ورشقوا عربات الاحتلال بالحجارة ومنعوها من المرور وعادت أدراجها باتجاه المنطقة التي أتت منها.

ومنذ إقامة قوات الاحتلال قواعدها اللاشرعية، تصدى أهالي عدد من القرى بريف الحسكة بمؤازرة من عناصر الجيش العربي السوري للعديد من أرتال الاحتلال أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها وأجبروها على المغادرة والعودة من حيث أتت بعد رشقها بالحجارة ووسط هتافات تؤكد رفضهم لوجود قوات الاحتلال الأمريكي على الأراضي السورية.