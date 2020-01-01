بغداد: الملف العسكري ليس أولوية في الحوار العراقي ـ الأمريكي

الأربعاء, 10 حزيران 2020 الساعة 10:59 | سياسة, عربي

بغداد: الملف العسكري ليس أولوية في الحوار العراقي ـ الأمريكي

جهينة نيوز:

كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم الأربعاء، عن أن الملف العسكري لن يكون أولوية في الحوار مع واشنطن الذي سيبدأ، يوم غد الخميس.

وقال المصدر في تصريح تلفزيوني: الملفات التي حددتها الحكومة العراقية تركّز في أغلبها على دعم الاقتصاد العراقي والاستثمار والتبادل الثقافي بين البلدين، مبيناً أنّ الملف العسكري ووجود القوات الأمريكية لن يكون غالباً على بقية الملفات، بل سيكون جزءاً منها.

وأضاف: الأهداف الرئيسة للحوار هي مراجعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين الموقعة عام 2008، وكيف نفذت، مشيراً إلى احتمالية إبرام اتفاقيات جديدة بعد جولتي الحوار والمفاوضات التي ستكون خلال الفترة المقبلة.

 


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