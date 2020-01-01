عزم أمريكي على اعتقال محتجين وبايدن يقرّ: العنصرية موجودة في كل بلاده

جهينة نيوز:

قال وزير العدل الأمريكي وليام بار، إن السلطات تعتزم اعتقال عدد من الأشخاص بتهمة تنظيم أعمال شغب خلال الاحتجاجات في الأسابيع الأخيرة في الولايات المتحدة.

وأضاف الوزير، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" بثت، يوم الثلاثاء: جرت محاولات من جانب جماعات اليمين المتطرف، لانتحال هوية اليسار المتطرف، وتظاهر اليساري المتطرف بأنه يميني متطرف، وحاول ممثلو الجانبين التحريض على العنف.

وردّ وزير العدل الأمريكي بالإيجاب على سؤال عمّا إذا كان من المخطط اعتقال أشخاص قاموا بدور المنظمين، وقال: لا يمكنني تحديد جدول زمني لهذه التحقيقات.. ومع ذلك، أعتقد أننا نعتزم بالكامل كبح جماح هذه الجماعات.

إلى ذلك، أعرب نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، عن اعتقاده بأن التمييز العنصري المنهجي، موجود في كل مكان في الولايات المتحدة، وليس فقط في هيئات الحفاظ على القانون.

وقال بايدن، الذي ضمن ترشيحه لتمثيل الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رداً على سؤال هل توجد عنصرية منهجية في هيئات حماية القانون الأمريكية: العنصرية موجودة من دون أي شك.

وأضاف بايدن: الأمر لا يقتصر فقط على هيئات حماية وتطبيق القانون، إنه في كل مكان، في مجال السكن وكذلك التعليم. التمييز موجود في كل قطاعات نشاطنا.. هذه حقيقة، وهذا أمر جدي.

وشدد بايدن: ليس كل ضباط تطبيق القانون عنصريين، يوجد رجال شرطة جيدين جداً، لكن خلال عمل هذه المؤسسات الآن، شاهدنا الكثير من الأمثلة على هذه العنصرية.

وأكد بايدن أنه لا يؤيد الدعوة إلى تقليص تمويل الشرطة، وقال: أنا أؤيد تقديم التمويل الفيدرالي للشرطة، شريطة أن تمتثل لمعايير أساسية معينة في مجال السلوك والأخلاق.