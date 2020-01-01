دعوة أممية إلى جعل "اليونيفيل" أكثر مرونة في لبنان

جهينة نيوز:

أوصى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بجعل قوة حفظ السلام الأممية بجنوب لبنان "اليونيفيل" التي تواجه انتقادات أمريكية و"إسرائيلية" أكثر مرونة وقدرة على الحركة.

وقال الأمين العام في تقرير نشر، أمس الثلاثاء، تمهيداً لتجديد مجلس الأمن الدولي لهذه القوة في آب إن تكييف وضع اليونيفيل ليتناسب مع بيئتها التشغيلية والتحديات الحالية والمستقبلية يتطلب إنشاء قوة أكثر مرونة وقدرة على الحركة على وجه الخصوص.

وأضاف: ناقلات الجند المدرعة القياسية ليست مناسبة تماماً للمناطق المزدحمة والشوارع الضيقة والتضاريس الجبلية، إنّها تحتاج إلى مركبات أصغر مثل المركبات التكتيكية الخفيفة عالية الحركة.

وشدد غوتيريش على أن تزويد "اليونيفيل" بمعدات أخف وزناً من شأنه أن يحد من العراقيل التي تواجه تنقلات هذه القوة وتحركاتها.

ولفت الأمين العام إلى أنه من المفيد أيضاً لهذه القوة التي أنشئت عام 1978 وتضم حالياً 10,155 عسكرياً من أكثر من 40 دولة، أن تتمتع بقدرة استطلاع محسنة، من خلال استبدال وظائف المشاة الثقيلة، التي تخدم الأنشطة اليومية، بوظائف استطلاع.

وفي توصياته، دعا الأمين العام أيضاً إلى بناء أبراج مراقبة، وإلى استفادة "اليونيفيل" من التقنيات الحديثة، ولا سيما تقنيات جمع البيانات وتحليلها وتبادلها.

يذكر أنّ "اليونيفيل" قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان أنشأت في 1978، وتم تعزيزها بعد حرب دارت بين كيان العدو الصهيونية والمقاومة اللبنانية على مدى 33 يوماً في صيف 2006 وانتهت بصدور قرار دولي أرسى وقفاً للأعمال الحربية وعزز من انتشار "اليونيفيل" ومهامها إذ كلفها بمراقبة وقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من المنطقة منزوعة السلاح على الحدود.