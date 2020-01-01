مياه دير الزور تسمّي عاملة بصفة جابية

حهينة نيوز:

خطت مؤسسة مياه ديرالزور خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى سورية حيث تم تعيين عاملة بصفة جابية ونعرف تماماً أن هذا العمل هو مخصص للرجال، لكن سهير جمال الهزاع كان لها رأي آخر، حيث قالت لصحيفة تشرين: أحببت هذه الخطوة وأردت أن أدخل في غمارها وخطوت في هذا المجال لأنني وجدت لدي القدرة على تأدية ذلك، واليوم المرأة في كل مكان طبيبة ومهندسة، ومن خلال أجواء العمل كان التعامل معي طبيعياً، إضافة إلى ذلك فقد وجدت ترحيباً كبيراً من الأهالي، والتعاون معي بشكل كبير من خلال تحصيل الفواتير، وأنا أفتخر بهذا العمل، وأقول لكل امرأه: عليها أن تقدم على خطوات أخرى لإثبات مقدرة المرأة على أن تكون في أي موقع من مواقع العمل.

بدوره خطاب يوسف العبوش رئيس دائرة الجباية في مؤسسة مياه ديرالزور قال: تعتبر سهير الهزاع من العاملات النشيطات في مؤسسة مياه ديرالزور، وبعد تسميتها في مهمتها الجديدة كان هناك تعاون وتكاتف من قبل جميع الزملاء والعاملين في الدائرة، ومنهم من ساعدها بتقديم الدعم المعنوي، وهي اليوم تقوم بعملها على أتم وجه وتقوم بتحصيل الجباية من المواطنين .

أما ياسر الجوهري رئيس دائرة شؤون المشتركين في مؤسسة مياه ديرالزور قال: تسمية سهير الهزاع جابية تعتبر الأولى من نوعها على مستوى سورية وهي من أنشط العاملات في المؤسسة، وتسميتها جاءت بناءً على رغبتها بدخول معترك هذا العمل، وتم تحديد قطاع خاص لها ضمن أحياء المدينة، والمبشر بهذا الأمر هو تعاون الأهالي معها وتم تحصيل عدد كبير من الفواتير لمصلحة المؤسسة منذ مباشرتها بالعمل ضمن دائرة الجباية.

بدوره قال المهندس ربيع العلي مدير مؤسسة مياه ديرالزور : تسمية العاملة سهير جاء بناء على طلبها، وأثبتت خلال فترة قصيرة بأن لها القدرة الكبيرة على تأدية ما هو مطلوب منها من خلال تحصيل الفواتير، ونحن نثني على جهودها الكبيرة في هذا المجال وخاصة من خلال التعاون معها والتجاوب من قبل الأهالي.

يذكر أن سهير جمال الهزاع من مواليد ديرالزور 1970 متزوجه ولها صبيتان.