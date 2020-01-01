أبراج الأربعاء 10 تموز مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: مستبد لكنه طموح وواثق من نفسه وبإمكانه أن يكون أنانياً أو متسلطاً.. يبدو متكبر لكنّه لين ومطيع ويملك روح القائد وبكره التبعة والنقطة الحساسة لديه دائماً الدورة الدموية.

الفترة القادمة فيها تحديات وقلق بشأن مالي وتنتهي بالصف الثاني من السنة.. الأمور جيدة على مدار الشهور القادمة.. عام مختلط ومنوع وللبعض فرصة للترقيات وللبعض تغيير مكان إقامة.

الحمل:

يوم جيد تشارك الأصدقاء وتحقق نجاحاً وتخرج عن الروتين وللأصدقاء دور في مجريات الأمور.. قد تلتقي صديقاً لم تراه منذ زمن وتتحدثوا عن أمور ماضية.. نهار للتواصل وتلبية الدعوات.

الثور:

يوم للعمل والتنقل ونبش الماضي وتمارس سحرك اليوم لكن هناك متاعب أو واجب غير متوقع فكن متروياً واثبت موقعك.. أنت سد نفسك لكن لامانع من استشارة ذوي الاختصاص.

الجوزاء:

تخطط وتظهر قضية مهمة على الساحة وتحقق قفزة نحو الأمام ونجاح مالي وابق متقيظاً.. يوم جيد للسفر واستقبال الزوار.

السرطان:

تغييرات ومعلومات حول استثمارات وأمور مالية وتوقّع على عقود أو تراجع قضايا ملحّة وتقدم مساعدة لبعض الأصدقاء.. يوم للمال والفواتير.

الأسد:

مسؤوليات جديدة على صعيد الشراكة وربما هناك سوء تفاهم بسيط مع شريكك.. ابتعد عن الساحة حتى تتوضح القضايا ويتضح الجواب الشافي عن سؤالك عن الاستقرار.. مشادة كلامية اليوم.

العذراء:

العمل صعب وتشعر بالتعب وبأن الحظ يتخلى عنك.. ربما هناك بعض المشاريع تتحقق بمساعدة الأصدقاء أو أشخاص ذوي نفوذ.. قدم واطلب مساعدة وانتبه على صحتك واضبط كل الخطوات لأن اليوم فيه تراكم.

الميزان:

جيد لقاء وإنجازات وخبر أو اتصال مهم من خلاله تتسع أسواقك وفرصة مميزة وطارئة وربح غير منتظر وقسم يعالج أمور طارئة على صعيد أولاد.

العقرب:

يجب أن تقيم توازناً بين العائلة والعمل.. احتمال اليوم أن تكون مضغوط عائلياً وتضطر لمعالجة أمور طارئة كإصلاح أو خلاف فترة مناسبة للتنقل وتلعب دوراً اجتماعيا مهماً .. اليوم للأمور البيتية.

القوس:

يوم صاخب اجتماعي وزيارات واستقبالات وتتهرب من المسؤوليات بسبب ضغط العمل.. يوم للمفاوضات لذلك ابق صبوراً ومتفهماً وأربحا مادية عن طريق هبة أو أمر قديم.. يوم جيد للشراء والبيع.

الجدي:

احتمال صعوبات وأخطاء بالعمل ونفقات كثيرة لكن هناك ربح مفاجئ وتتحدث بفرصة مالية ومكاسب .. نصيحة لك: اعد حساباتك المالية ولاسيما أن طلاقة لسانك هي ورقتك اليوم وتعزز علاقاتك لأن الحظ المالي لك اليوم.

الدلو:

القمر في برجك ويجب أن تكون لديك أخبار تخص العائلة والمنزل وتركّز على زرع الحيوية حولك وتصوب بعض العلاقات وذبذبات القمر تجعلك تنجح وتغير نظرتك إلى الأمور.

الحوت:

تضخم الأمور ويهزّك خبر اليوم لاتأخذ قراراً قد تتراجع بسبب العرقلة والتأجيل.. نهار بطيء لذلك لاتتحدى اليوم ولا تعرض عضلاتك .. من الغد تقوى الثقة وتزداد تألقاً.