هزة أرضية قوية تضرب جنوب إيران

جهينة نيوز:

ضربت هزة أرضية بقوة 1ر5 درجات على مقياس ريختر اليوم محافظة فارس جنوب إيران وسط تقارير أولية عن أضرار مادية فقط.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن “الهزة الأرضية وقعت على بعد 26 كم من مدينة بيرم و26 كم عن مدينة خنج و40 كم من مدينة محملة في محافظة فارس الجنوبية وفي عمق 11 كم عن سطح الأرض”.

بدوره أكد مساعد محافظ فارس جليل حسني أنه لم ترد لحد الآن أي تقارير بشأن وقوع خسائر بالأرواح جراء هذا الهزة لافتا إلى أنه يتم تقييم الأضرار المادية.

وشعر سكان المدن القريبة من منطقة الهزة بها.

وكانت هزة أرضية بلغت شدتها 1ر5 درجات على مقياس ريختر وقعت شرق العاصمة الإيرانية طهران الشهر الماضي أدت إلى مصرع شخص وإصابة 11 بجروح.