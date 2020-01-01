أبناء القنيطرة والجولان: الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي لن يزيدنا إلا صلابة وتمسكاً بالوطن

جهينة نيوز:

أكد أبناء محافظة القنيطرة والجولان أن الحرب الإرهابية التي تشنها الإدارة الأميركية على سورية منذ سنوات عبر أدواتها من الإرهابيين والحرب الاقتصادية على لقمة عيش السوريين تحت ما يسمى “قانون قيصر” لن تزيدهم إلا صلابة وتمسكاً بوطنهم لإفشال جميع المخططات.

وشدد المشاركون في تجمع في بلدة خان أرنبة بالقنيطرة بمشاركة فعاليات شعبية وأهلية ورسمية على أن الشعب السوري الذي أفشطل عشرات المخططات الأميركية في الماضي سيفشل اليوم ما يسمى “قانون قيصر” الذي يستهدف المواطن السوري في لقمة عيشه والدواء.

وأكد المشاركون أن محاولات أمريكا وحلفائها لضرب الاقتصاد السوري من خلال التلاعب بسعر صرف العملة لن يكتب لها النجاح وسيثبت السوريون للعالم أجمع أنهم ورثة حضارة عمرها آلاف السنين ولن يكون للرئيس الأميركي دونالد ترامب وأعوانه ومخططاتهم إلا الهزيمة.

وطالب المشاركون المجتمع الدولي بالتدخل في فرض القانون الدولي ورفع العقوبات الاقتصادية عن كاهل المواطن السوري والكف عن التدخل في الشأن الداخلي للشعب السوري الذي يحق له وحده تقرير مصيره ورسم مستقبل سورية.