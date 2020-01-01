طبيب يعلن اختفاء فيروس كورونا في نيويورك بـ"شكل غريب"

جهينة نيوز:

كتب الطبيب الروسي، يفغيني بينيليس، عبر صفحته على "فيسبوك" عن الاختفاء الغريب لمرض الفيروس التاجي في نيويورك.

وقال الطبيب بينيليس "اختفى كوفيد لسبب غير مفهوم. ولا يزال هناك بعض المرضى العالقين في جحيم العناية المركزة المزمنة... ولكن بخلاف ذلك، فإن الحياة في المستشفى طبيعية جدا".

وأشار إلى ظهور مرضى آخرين مثل مرضى التهاب البنكرياس والالتهاب الرئوي وانثقاب الأمعاء والأورام والعديد من الأمراض الأخرى غير "كورونا".

وأضاف أنه حتى الجراحين، الذي كان عملهم في آخر شهرين هو ثقب القصبة الهوائية، عادوا إلى عملهم الجراحي العادي.

وأردف أن قسم استقبال المرضى الذين لا يعانون من فيروس كورونا، الذي كان فارغا لمدة شهرين بسبب الوباء، عاد إلى العمل، بينما كان قسم استقبال مرضى "كوفيد-19" فارغا ويلزمه الصمت.

ووفقا له، فإنه يوجد في ذلك القسم مريضان فقط وحالتهما الصحية جيدة، حيث كلاهما يتنفسان بمفردهما، ولا يحتاجان إلى أي أجهزة تنفس اصطناعي.

وتابع قائلا "قبل شهر ونصف كان هذا القسم مليئا إلى درجة عدم الاستقبال" مشيرا إلى أنه في كل مرة كان يأتي إلى هذا القسم كانت هناك عملية إنعاش للقلب من قبل روبوت يدعى "لوكاس"، في إشارة منه إلى العدد الكبير من الموتى.