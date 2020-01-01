الاتحاد الاوروبي: اميركا انسحبت من الاتفاق النووي ولايمكنها الادعاءباستمرار عضويتها

جهينة نيوز:

أكد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي جوزب بورل ان اميركا انسحبت من الاتفاق النووي مع ايران ولايمكنها الادعاء باستمرار عضويتها فيه.

وقال جوزب بورل، في تصريح صحفي بعد لقائه وزير الخارجية الصيني وانغ يي اليوم الثلاثاء ردا على سؤال عما اذا كان قد تناول موضوع تمديد الحظر التسليحي خلال اللقاء، إننا متفقون على ان فترة الحظر محددة ويرتبط بجدول زمني معين.

واضاف: إن اميركا انسحبت من الاتفاق النووي ولايمكنها الادعاء انها ماتزال عضواً فيه والتعامل في اطاره مع موضوع الحظر التسليحي ومن الواضح تماما انسحابها من الاتفاق.

ويشار الى ان ممثل اميركا في الامم المتحدة أطلق تهمة بزعم انتهاك ايران لقرار مجلس الامن 2231 واقترح على البلدان الاعضاء مسودة قرار يهدف الى تمديد الحظر التسليحي المفروض على ايران.