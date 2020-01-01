الوزير مخلوف: العمل جار لإعادة أهالي مخيم اليرموك.. محطتا معالجة لرفع التلوث عن نهر بردى

جهينة نيوز:

اكد وزير الإدارة المحلية المهندس حسين مخلوف أهمية الإسراع بإصدار النظام المالي الجديد للوحدات الإدارية الذي يحقق موارد ذاتية لها تسهم في تلبية متطلبات المجتمع المحلي حيث أنها تمتلك العقارات ويمكنها اتخاذ القرار ما يجعلها بيئة خصبة للاستثمارات.

وكشف وزير الإدارة المحلية خلال جلسة لمجلس الشعب أن محافظة ريف دمشق ستقوم بإزالة الأنقاض في حي الحجر الأسود جنوب دمشق لتأمين عودة الأهالي إليه والعمل جار لإعادة أهالي مخيم اليرموك إليه وتم اختيار أحد السيناريوهات الأقل تكلفة وأكثر سرعة لتنظيم المخيم بصورة حضارية وهناك إجراءات تتعلق بتصديق مخططه التنظيمي.

وأشار إلى أنه تم تخصيص أكثر من 16 مليار ليرة للمشاريع التنموية في المحافظات للمساهمة في خلق فرص عمل وإيجاد استثمارات وإقامة خطوط إنتاج جديدة مبيناً أنه بالنسبة لمخالفات البناء المرتكبة بضاحية قدسيا فهناك تعميم من الوزارة بمنع إضافة طابق بشكل إفرادي لأي كان وتلغى قرارات المجالس المحلية التي شرعنت هذه الطوابق وقامت بتسوية وضعها.

وبين أن هناك أسساً تم اعتمادها وتنفيذها فيما يتعلق بإقامة أكشاك لصالح ذوي الشهداء والجرحى من العسكريين حصراً في ساحات مخصصة وبطريقة حضارية كما أنه تمت خلال زيارة الفريق الحكومي الأخيرة لمحافظة حماة مناقشة موضوع المخططات التنظيمية علماً أن الوزارة عممت على كل الوحدات الإدارية بالمحافظات بعدم التأخر في عرض المخطط التنظيمي قبل انتهاء الدورات.

ولفت إلى أن هناك محطتي معالجة في جمرايا والهامة لرفع التلوث عن نهر بردى في حين أن محافظة دمشق مكلفة بإنهاء التعديات من قبل المطاعم على النهر.