الاحتلال الأمريكي يدخل 40 شاحنة محملة بمعدات عسكرية إلى المالكية

جهينة نيوز:

واصلت قوات الاحتلال الأمريكية تعزيز نقاط احتلالها وقواعدها غير الشرعية في منطقة الجزيرة السورية في خرق متجدد للقوانين والشرائع الدولية وأدخلت قافلة من 40 شاحنة تحميها عربات حربية عبر أحد المعابر غير الشرعية إلى منطقة المالكية أقصى الريف الشمالي الشرقي للحسكة.

وذكرت مصادر أهلية من منطقة المالكية لوكالة "سانا" أن قوات الاحتلال الأمريكي أدخلت خلال الساعات القليلة الماضية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى الأراضي السورية قافلة مؤلفة من 40 شاحنة تحمل معدات عسكرية ولوجستية ترافقها عربات حربية نوع "همر" واتجهت إلى القاعدة غير الشرعية التي أقامتها في مطار خراب الجير بريف منطقة المالكية شمال شرق المحافظة.

وكانت قافلة من 50 شاحنة دخلت عبر معبر الوليد غير الشرعي، أمس، محملة بمعدات ومواد لوجستية إضافة إلى صهاريج بترول برفقة عدد من المدرعات نوع همر.

وأدخلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية آلاف الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز وجودها اللاشرعي في منطقة الجزيرة السورية ولسرقة النفط وغيرها من ثروات وخيرات البلاد بالتعاون والتواطؤ مع أدواتها من المجموعات المسلحة والإرهابيين الذين تدعمهم في تلك المناطق.