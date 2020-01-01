بافتعال الاحتلال ومرتزقته.. النيران تلتهم 1000 دونم من القمح في الحسكة

جهينة نيوز:

أتت النيران التي نشبت في الأراضي الزراعية في منطقة رأس العين بالحسكة على إتلاف نحو 1000 دونم مزروعة بالقمح واحتراق عدد من منازل المواطنين بعدما امتدت النيران إليها.

وقالت مصادر أهلية في رأس العين لوكالة "سانا" إنّ النيران نشبت ضمن الأراضي الزراعية في قرية خربة البنات غرب بلدة رأس العين بالقرب من الحدود السورية التركية وامتدت لتتلف حقول القمح بمساحة تقدر بنحو 1000 دونم واخرجتها عن دائرة الإنتاج مشيرة إلى احتراق عدد من منازل قريتي القاطوف وتل ذياب جراء امتداد النيران إليها.

ولفتت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية افتعلوا معظم الحرائق التي شهدتها المنطقة مؤخراً وذلك في إطار ممارساتهم للتضييق على الأهالي وحرمانهم من أحد أهم مصادر رزقهم.

وأتلفت الحرائق التي نشبت خلال الفترة الاخيرة في الأراضي الزراعية حسب دائرة الإنتاج النباتي في زراعة الحسكة نحو 10 آلاف هكتار قمح و6250 هكتار شعير غالبيتها تركزت في القرى المحتلة من قبل مرتزقة الاحتلال التركي بريف الحسكة الغربي.