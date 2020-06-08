جهينة نيوز:

ذكر مصدر عسكري لجهينة نيوز ان ﺍﻟﻄﻴﺮﺍﻥ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺴﻮﺭﻱ يشن غارات مكثفة على مواقع المجموعات الإرهابية في جبل الزاوية ﺑﺮﻳﻒ إدلب في إطار الرد على خرق تلك المجموعات لوقف إطلاق النار ضمن إطار اتفاق روسي- تركي .

و أفاد مصدر عسكري يوم الإثنين الفائت ان المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغاب الشمالي قامت اعتباراً من الساعة 13،30 من يوم 8/6/2020 بتنفيذ هجوم بالعربات المفخخة والانتحاريين على نقطتين من نقاطنا العسكرية في بلدتي الطنجرة والفطاطرة، فتصدى لها مقاتلونا البواسل وبعد اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمت استعادة السيطرة التامة على النقطتين.