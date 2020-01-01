رئيس جامعة تشرين: نتائج مسحات الطلاب في المدينة الجامعية سلبية

الثلاثاء, 9 حزيران 2020 الساعة 15:06 | شؤون محلية, أخبار محلية

رئيس جامعة تشرين: نتائج مسحات الطلاب في المدينة الجامعية سلبية

جهينة نيوز:

نفى رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن لـ “الوطن” إغلاق المدينة الجامعية في اللاذقية لوجود إصابات كورونا بين الطلاب، موضحاً أنه تم أخذ مسحات لـ 4 طلاب وظهرت نتيجتها منذ قليل بأنها سلبية أي لا يحملون فيروس كورونا.

وأشار حسن إلى أنه تم اتخاذ اجراء احترازي بتحويل 4 طلاب إلى مشفى تشرين نتيجة ارتفاع درجات حرارتهم حتى 38 درجة، مبيناً ان التشخيص الطبي ظهر بأنه لديهم اضطرابات معوية.

وأضاف حسن أنه تم تقييد الحركة في الوحدة السكنية رقم 14 لعدة ساعات فقط ريثما ظهرت نتائج المسحات الطبية، وحالياً الأمور عادت إلى طبيعتها في الوحدة الطلابية.


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