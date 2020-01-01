برصيد 43 نقطة.. تشرين مستمر بالصدارة

جهينة نيوز:

واصل تشرين صدارته للدوري الممتاز لكرة القدم بفوزه على الساحل في الجولة التاسعة عشرة التي أقيمت، أمس، وحقق فيها الاتحاد فوزاً مهما على حطين كما فاز الجيش على الجزيرة والوحدة على الوثبة والشرطة على الكرامة والطليعة على الفتوة وتعادل جبلة مع النواعير.

فعلى ملعب الباسل في اللاذقية، ابتعد تشرين بالصدارة بعد فوزه على الساحل بهدف من دون رد أحرزه باسل مصطفى عند الدقيقة 20 ليرفع تشرين بهذا الفوز رصيده إلى 43 نقطة.

وحقق الاتحاد فوزاً مهماً على حطين في اللقاء الذي أقيم على ملعب السابع من نيسان في حلب بهدفين لهدف حيث سجل للاتحاد أنس بوطة وأحمد الأحمد في الدقيقتين 26 و60 فيما سجل هدف حطين مارديك مارديكيان في الدقيقة 52.

وفي المباراة التي أقيمت على ملعب الجلاء بدمشق فاز الجيش على الجزيرة بهدفين من دون ردّ سجلهما فارس أرناؤوط وورد السلامة في الدقيقتين 21 و50 فيما انتهى اللقاء الذي أقيم على ملعب تشرين بدمشق وجمع الوحدة والوثبة بفوز الوحدة بهدف من دون رد سجله محمد الشريف في الدقيقة 62.

كما فاز الشرطة على الكرامة بهدف من دون رد أحرزه محمد غلاب في الدقيقة 56 في مباراتهما على ملعب خالد بن الوليد في حمص وفاز الطليعة على الفتوة بثلاثة أهداف لهدفين خلال لقائهما على ملعب الفيحاء بدمشق حيث سجل للطليعة محمد زينو وحسام السمان وخالد ديناري في الدقائق 24 و59 و90 فيما سجل للفتوة محمد كنيص ووسيم بوارشي عند الدقيقتين 43 و85.

وتعادل جبلة مع النواعير بهدف لمثله فسجل لجبلة بهاء قاروط في الدقيقة التاسعة فيما أدرك النواعير التعادل في الدقيقة الأخيرة بواسطة زاهر خليل وذلك في المباراة التي جرت على الملعب البلدي بحماة.

وعلى ضوء هذه النتائج، استمر تشرين بالصدارة برصيد 43 نقطة يليه الوثبة بـ 39 نقطة ثم الجيش بـ 37 نقطة فحطين 36 نقطة فالاتحاد 35 نقطة فالوحدة بـ 33 نقطة فالكرامة 28 نقطة ثم الشرطة 25 نقطة فالطليعة 24 نقطة والنواعير 18 نقطة والفتوة 15 نقطة والساحل 12 نقطة وجبلة 10 نقاط والجزيرة أخيراً بـ 7 نقاط.