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أهالي قريتي ذيبان والحوايج بريف دير الزور يخرجون في مظاهرات ضد ممارسات مجموعات "قسد" المدعومة أمريكيا
الثلاثاء, 9 حزيران 2020 الساعة 13:46 |
شؤون محلية
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أخبار محلية
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