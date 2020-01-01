تحديد موعد عودة جماهير كرة القدم في إسبانيا للمدرجات

جهينة نيوز:

كشفت تقارير صحفية إسباينة يوم امس الاثنين عن تحديد موعد الجماهير إلى مدرجات لعبتي كرة القدم والسلة.

وبحسب مرسوم ملكي من المقرر عودة الجماهير بنسبة 30% للعبتي كرة القدم والسلة خلال الفترة المقبلة.

وكان رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، قد أكد إمكانية حضور الجماهير، بسعة 30% كحد أقصى خلال شهر تموز"، وفقا لإذاعة "كادينا كوبي".

وأكد التقرير أن غالبية الأندية الإسبانية ستوافق على القرار بعد الخسائر الفادحة التي تعرضوا لها بسبب جائحة كورونا.

وأشار التقرير إلى أن نادي ريال مدريد وليفانتي سوف يتأثران بهذا القرار لأنهم نقلوا مبارياتهم لملاعب أخرى.

كان الدوري الإسباني تم إيقافه في اذار الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من 27 ألف فرد في إسبانيا.

وتعود منافسات دوري الدرجة الأولى يوم 11 حزيران وتليها بيوم واحد مباريات الدرجة الثانية وقالت رابطة الدوري الإسباني إن كل المباريات ستلعب دون جماهير لتجنب موجة ثانية من انتشار الفيروس.