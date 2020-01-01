الذهب يحلّق وغرام الـ18 بـ 90000 ليرة

جهينة نيوز:

سجلت أسعار الذهب في السوق السورية ارتفاعاً حاداً وقياسياً، أمس الإثنين.

وارتفعت قيمة الذهب ليبلغ سعر الغرام الواحد من عيار 21 قيراط، 105000 ليرة سورية فيما حددت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، سعر غرام الـ21 قيراط 105000 ليرة للمبيع، و104500 ليرة للشراء.

وكذلك حددت سعر غرام الـ18 قيراط بـ90000 ليرة للمبيع، 89500 ليرة للشراء ويأتي ارتفاع سعر الذهب مع هبوط سعر صرف الليرة مقابل الدولار إلى مستويات قياسية منذ بداية أيار، ما أسفر عن ارتفاع حاد في أسعار جميع المواد بالأسواق.

وكانت أسعار الذهب قد سجلت، يوم السبت، سعر الغرام عيار 21 قيراط، 95000 ليرة سورية، في حين سجل سعر الـ18بـ 81429ليرة سورية.