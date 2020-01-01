السورية للتجارة: لا تعديل على أسعار المواد المباعة عبر "الذكية" وستبقى على حالها

جهينة نيوز:

نفى مدير المؤسسة السورية للتجارة، أحمد نجم لـ«الوطن»، ما يشاع عبر بعض وسائط التواصل الاجتماعي، عن تعديل أسعار المواد المدعومة، والتي تباع عبر البطاقة الإلكترونية «الذكية».

وأكد أنه لم يتم أي تعديل، لرفع أو خفض الأسعار، وستبقى على حالها، من دون تغيير، حيث يباع كيلو السكر عبر البطاقة الإلكترونية بسعر 350 ليرة، وكيلو الرز بسعر 400 ليرة.

وبيّن أن عمليات البيع مستمرة في كافة صالات المؤسسة، في المحافظات، ولم يتوقف البيع أبداً، وتجري عمليات تزويد الصالات بالكميات المطلوبة وفق الحاجة، ولا يوجد أي نقص في كميات المادتين.

ويجري بيع المادتين عبر البطاقة الإلكترونية عن شهرين بدلاً من شهر واحد، ولا يوجد أي تعديل على الكميات المخصصة للعائلة من المادتين عبر البطاقة الإلكترونية.

ونوّه نجم، بأنه لم يتم إيقاف بيع أي سلعة ضمن صالات المؤسسة السورية للتجارة في المحافظات، سواء الأدوات الكهربائية أو غيرها، وتشهد صالات إقبالاً كبيراً من المواطنين، نظراً لمنافستها بالأسعار، مقارنةً بالأسواق.