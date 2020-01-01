بعد انتصاره للشرطة.. الديمقراطيون لترامب: "لافاييت" ليست مكاناً يرتجف فيه رئيس البلاد

جهينة نيوز:

أصرّ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على التمسك بتمويل إدارات الشرطة في البلاد، رغم الاحتجاجات والدعوات لتخفيض ميزانيتها والتقليل من عنفها عقب مقتل جورج فلويد على يد شرطي.

وقال ترامب في اجتماع لمسؤولي وكالات إنفاذ القانون الاتحادية والمحلية في البيت الأبيض، الإثنين: لن يكون هناك خفض للتمويل، ولن يكون هناك تفكيك لشرطتنا بعد مقتل الأمريكي فلويد المنحدر من أصول إفريقية على يدها أثناء احتجاز الشرطة له في منيابوليس الشهر الماضي.

وأضاف: نريد التأكد من أنه لا يوجد أي أعضاء سيئين هناك... لكن 99 بالمئة... منهم عظماء.

إلى ذلك، طالب مشرعون من الحزب الديمقراطي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن يتم فوراً تفكيك السياج الذي أقيم الأسبوع الماضي حول ميدان لافاييت في واشنطن، بسبب الاحتجاجات على وفاة جورج فلويد.

وقالت الخدمة الصحفية لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الإثنين، إن بيلوسي وزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، بعثا برسالة إلى ترامب، جاء فيها: ساحة لافاييت يجب أن تظل، رمزاً للحرية والانفتاح، وليس مكاناً يرتجف فيه رئيس البلاد، خوفاً من المتظاهرين الذين يطالبون بالعدالة.

وأضافت الرسالة: ندعو أن يتم على الفور، فتح ساحة لافاييت للجمهور، وأشارت الرسالة إلى أن هذه الساحة كانت دائماً مكاناً يمكن للأمريكيين التجمع فيه وممارسة حقوقهم الدستورية في المنطقة المجاورة مباشرة للبيت الأبيض.

وشددت على أن تحويل هذه الحديقة الفريدة الواقعة في قلب عاصمة بلادنا إلى شيء مشابه لمنطقة عسكرية، يحرم المواطنين من الوصول إلى الحديقة ويرسل إشارات مرعبة جداً للجمهور الأمريكي والناس في جميع أنحاء العالم.