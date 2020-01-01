105.3 مليارات ليرة مبيعات "الصناعة" في 5 أشهر

جهينة نيوز:

باعت مؤسسات وزارة الصناعة فعلياً بقيمة 105.3 مليارات ليرة سورية منذ بداية العام الجاري (2020)، وحتى نهاية شهر أيار.

وبيّن تقرير للوزارة نشرته «الوطن» أن مبيعات المؤسسة العامة للتبغ بلغت نحو 28 مليار ليرة بنسبة تنفيذ 116 بالمئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، إذ لا توجد لديها مخازين.

أما المؤسسة العامة للصناعات الكيميائية، فقد بلغت قيمة الإنتاج نحو 5.5 مليارات ليرة، والمبيعات نحو 5 مليارات ليرة، من دون الشركة العامة للأسمدة.

وفي المؤسسة العامة للسكر، بلغت قيمة المبيعات نحو 3.1 مليارات ليرة، وبلغت قيمة مبيعات المؤسسة العامة للصناعات النسيجية نحو 20 مليار ليرة.

وبخصوص المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان، فقد بلغت قيمة مبيعاتها نحو 21 مليار ليرة، على حين باعت المؤسسة العامة للصناعات الهندسية بحوالي 21.1 مليار ليرة.

وبلغت قيمة مبيعات المؤسسة العامة للإسمنت ومواد البناء نحو 30.6 مليار ليرة، ولديها مخزون من الإسمنت بقيمة 5.6 مليارات ليرة، على حين باعت المؤسسة العامة للصناعات الغذائية بحوالي 12.3 مليار ليرة.