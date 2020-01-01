أبراج الثلاثاء 9 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

محب للعلم وناجح وقادر على حمل شهادات عدة وعصبي وقد يخسر جولة.. عاشق واجتماعي وثوري أمما من يحاول أن "يتذاكى" عليه ومتردد قليلاً وقد يكون عاطفياً

الفترة القادمة فيها حركة وتجدد وبداية مشروع تجاري جديد وتصدي لمهمة صعبة تحسن بالمال وفرصة حب أو علاقة جديدة أو حمل وأولاد.. نتمنى أن يكون الحظ إلى جانبك.

الحمل:

يوم سريع وفيه فرص وصداقات عميقة وتقرب بالأصدقاء منك وأجواءك فيها اتفق أو مهمة تنفذها ويسير يومك بطريقة غريبة وغالباً ماتصل إلى أمور تناسبك.. تحقق أحلامك وتعلم أن تصغي للشريك دائماً.. تلبية دعوات اليوم.

الثور:

مضغوط ومتوتر على الصّعيد المهني والعائلي.. نوايا الآخرين غير صالحة لك ولكن تقدم صورة جيدة في العمل ولاتؤجل ولاتتردد وجد مبادرة لتسيير أمورك... أنت تحت المراقبة فانتبه على صحتك واظهر فرحتك برؤية الشريك.

الجوزاء:

يوم للحركة ورغبتك تتزايد لتطوير فكري.. يوم مناسب لاتصالات بعيدة ومنشط ومشجع للسفر ومساعدة في طريقها لك بشرط ابتعد عن الوهم واعد النظر ببعض القضايا.

السرطان:

من الضروري تأسيس ضمانة للحصول على مال وركز على هدفك ولا تأخذ التزامات سريعة وهذا يحصل عن طريق سفر أو رحلة أو غير متوقع.. اعط وقتاً للشريك وافعل شيئاً يجعلك سعيداً لأنك مشغول بالمال وتعويض وفرصة لك اليوم.

الأسد:

انتبه اليوم لأن النهار مزعج ولا تتعب الشريك بالتدقيق ولاتضع نفسك بموضع مواجهة معه حتى لاتنقلب الأمور ضدك واستغل الفرصة بما ينسجم معك.. وأي خلاف اليوم يؤثر على صعيد الشراكة.

العذراء:

الأمور اليومية تأخذ وقتاً كبيراً.. قلبك حنون اليوم وحبك عظيم ابق بعيداً عن الناس لأنك تركّز على أمور المال وتغتنم الفرص وتستأنف حواراتك وتوقع خبراً جميلاً لك.. وهناك أمر يتعلق بالصّحة فلا تتعب نفسك.

الميزان:

يوم مثمر وتتقدم لتتخطى أي عقبة.. مصالحة من جديد ومستفيد في نهاية المطاف. ابتعد عن الغيرة وتدع حرارة الشوق مع الشريك.. لأن اليوم فيه حظ عاطفي أو ملي.

العقرب:

التقلبات تعنيك كثيراً بشأن عائلي أو وضع عقاري.. لاتعطي ثقة مطلقة حاول الاسترخاء وطلب مساعدة من شخص ثقة.. راحة داخلية وحب عظيم في العائلة.. تصليحات وأعطال.

القوس:

نهار جميل نوعاً ما.. زيارات واتصالات.. محظوظ وتنشر نشاطك المكثف وأصدقاء لاضمير لهم.. بشكل عام تصالح على الصعيد العاطفي تفرح مع الجيران.

الجدي:

يوم جميل قوي وأفكارك واضحة.. تعزز موقعك ومعنوياتك قوية وحياة اجتماعية قوية والكل بخدمتك خفف المصروف وحاول التصالح ولا تطيل فترة الحزن والزعل.. اليوم فرصة جميلة مالية ومعنوية.

الدلو:

القمر في برجك وتتحرر من قيد داخلي قوي قلبك واحتمال أن تحصل على مكافأة وحاول أن تكون هادئاً واستمع للشريك واعتذر عندما تخطئ وحاول تعزز علاقتك به.. شعبيتك في تصاعد بأي مجال اليوم.

الحوت:

أفكارك غير عادية لكن المناخ غير مناسب للانطلاق.. لاتشتت طاقاتك وكن حذراً من خيبات الأمل وانتبه من أي عمل عقد.. انتبه على صحتك وعلى أشيائك من الضياع.