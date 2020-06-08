إحباط هجوم نفذته المجموعات الإرهابية على نقاط عسكرية في منطقة الغاب الشمالي

جهينة نيوز:

أفاد مصدر عسكري بأن المجموعات الإرهابية المسلحة في منطقة الغاب الشمالي قامت اعتباراً من الساعة 13،30 من يوم 8/6/2020 بتنفيذ هجوم بالعربات المفخخة والانتحاريين على نقطتين من نقاطنا العسكرية في بلدتي الطنجرة والفطاطرة، فتصدى لها مقاتلونا البواسل وبعد اشتباكات عنيفة استمرت عدة ساعات تمت استعادة السيطرة التامة على النقطتين.

وأشار المصدر إلى تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في الأرواح، والاستيلاء على أسلحتهم، وتدمير عربة دفع رباعي مزودة برشاش 14،5، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه بعد إرغام فلول الإرهابيين على الفرار تاركين وراءهم جثث قتلاهم وأسلحتهم. كما أسفرت العملية عن ارتقاء أحد جنودنا شهيداً، وإصابة عدد آخر بجروح.