السماح باستئناف العمل في جميع الفعاليات والمناسبات المتوقفة شرط التقيد بالإجراءات الصحية

جهينة نيوز:

أعلن مجلس الوزراء عن السماح باستئناف العمل في جميع الفعاليات والمناسبات والأعمال التي لا تزال متوقفة حتى الآن( صالات الأعراس _ مقاهي الانترنت _ المسابح_ البلاي ستيشن ......) ، على أن تعمل ب 30 بالمائة من طاقتها بشرط التقيد بالإجراءات والاشتراطات الصحية والوقائية .

ونوه المجلس إلى الاستمرار بإغلاق المنافذ الحدودية وذلك ضمن خطوات العودة الى الحياة الاقتصادية مع استمرار الالتزام بالجانب الصحي والتصرف بمسؤولية وحرص منعا لانتشار الوباء.

ووافق المجلس على تعديل قيمة أتعاب الجهات الطبية فيما يتعلق ببوليصة التأمين الصحي للعاملين بالدولة وذلك بهدف ضمان استمرار تقدم الخدمات التأمينية للمستفيدين من قبل مزودي هذه الخدمات والمواد .