حلب.. فرض الحجر الصحي على 7 طلاب في السكن الجامعي

جهينة نيوز:

قال مدير صحة حلب د.زياد حاج طه أنه تم أخذ مسحات لـ 7 طلاب في المدينة الجامعية بحلب من القاطنين ضمن غرفة واحدة مع أحد الطلاب القادمين من بلدة رأس المعرة بريف دمشق.

واضاف حاج طه قائلاً، أي طالب يأتي من منطقة موبوئة أو منتشر فيها الفيروس نقوم بمتابعته ومخالطيه وفرض الحجر الصحي عليهم، والطلاب لم تظهر عليهم أي أعراض وهو إجراء احترازي فقط.

وكان رئيس جامعة حلب ماهر كرمان صرح في وقت سابق من ظهر اليوم: أنه ضمن الإجراءات الاحترازية تم تطبيق الحجر الصحي على 7 طلاب في السكن الجامعي بحلب لطلاب قادمين من بلدة رأس المعرة، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً من مختلف الجهات وضمن اهتمام التعليم العالي وتحت إشراف كوادر وزارة الصحة وذلك باتخاذ إجراءات التحوط ولاسيما بعد فرض الحجر الصحي على بلدة رأس المعرة بعد الإعلان عن إصابات فيها.

وطمأن كرمان بأن الأمور تحت السيطرة وتتخذ جميع الإجراءات الصحية والاحترازية اللازمة، مؤكداً أن الطلاب ممن حجر عليهم، لا تظهر عليهم أي أعراض إصابة، وأن الإجراء المتخذ من باب الحيطة، مشيراً إلى أنه تم تحويل الطلاب المذكورين إلى مشفى (جراحة القلب) الجامعي المخصص للحجر الصحي.

ولفت كرمان إلى إجراء أعمال تعقيم كبيرة داخل السكن والوحدة السكنية الـ15 التي يقيم فيها الطلاب من رأس المعرة، مشير إلى أن الأمر جرى ضمن متابعة من التعليم العالي واهتمامها وضمن تنسيق مستمر بين الوزارة مع الصحة ومع المديرية في حلب.