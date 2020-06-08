وزير المالية: حلول ستبصر النور قريباً لتخفيض أسعار الصرف أمام الليرة.. وسبب الارتفاع ليس اقتصادياً!

جهينة نيوز

اكد وزير المالية مأمون حمدان ان هناك حلول سوف ترى النور قريباً حول موضوع تخفيض أسعار الصرف أمام الليرة والحكومة لن تقف متفرجة.

واشار الوزير خلال رده على تساؤلات اعضاء مجلس الشعب اليوم ان ارتفاع أسعار الصرف أمام اليرة ليس سببه اقتصادياً وهناك عدة أسباب منها التلاعب بالسعر وتعمد المروجين نشر الشائعات ما يدفع الناس إلى الاحتفاظ بمدخراتهم من الذهب والعقارات والدولار.

ولفت الى ان التصريحات الإعلامية لن تخفض أسعار الصرف أمام الليرة وممكن أن يكون لها تأثير يوم أو يومين وبالتالي يجب أن يكون هناك أسس موضوعة لمعالجة الموضوع.

واوضح الوزير ان الحكومة ضمنت عدم ارتفاع أسعار مادتي السكر والرز في المؤسسة السورية للتجارة حتى نهاية العام.

واكد الوزير انه حتى الان لم تتدخل الحكومة بطرح دولار واحد في الاسواق لعدة اسباب فكل وحدة من القطع الاجنبي لها مكانها الصحيح سواء في الكهرباء او النفط وغيرها وهناك مقترحات عديدة تدرس باستمرار بكيفية التدخل في سعر الصرف.

واشار الى ان التهريب من اصعب الامور وهو من الاسباب المضرة بالاقتصاد ويجب التعاون في الحد من هذه الظاهرة.

واوضح ان الحكومة تعمل على ايصال الدعم لمستحقيه بمختلف المجالات وخاصة قطاع الدواجن رغم ان كثير من منشآت تربية الدواجن غير مرخصة .

وأيد وزير المالية الظهور على الوسائل الاعلامية لشرح حقيقة الواقع الاقتصادي في المرحلة الحالية داعيا الى التعاون للحفاظ على الوطن والمواطن مؤكدا ان الحرب على سورية لم تنته بل استعرت حاليا اقتصاديا واعلاميا وعلينا ايجاد الحلول المختلفة.