وزير المالية: حلول ستبصر النور قريباً لتخفيض أسعار الصرف أمام الليرة.. وسبب الارتفاع ليس اقتصادياً!

الإثنين, 8 حزيران 2020 الساعة 16:23 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

وزير المالية: حلول ستبصر النور قريباً لتخفيض أسعار الصرف أمام الليرة.. وسبب الارتفاع ليس اقتصادياً!

جهينة نيوز

اكد وزير المالية مأمون حمدان ان هناك حلول سوف ترى النور قريباً حول موضوع تخفيض أسعار الصرف أمام الليرة والحكومة لن تقف متفرجة.

واشار الوزير خلال رده على تساؤلات اعضاء مجلس الشعب اليوم ان ارتفاع أسعار الصرف أمام اليرة ليس سببه اقتصادياً وهناك عدة أسباب منها التلاعب بالسعر وتعمد المروجين نشر الشائعات ما يدفع الناس إلى الاحتفاظ بمدخراتهم من الذهب والعقارات والدولار.

ولفت الى ان التصريحات الإعلامية لن تخفض أسعار الصرف أمام الليرة وممكن أن يكون لها تأثير يوم أو يومين وبالتالي يجب أن يكون هناك أسس موضوعة لمعالجة الموضوع.

واوضح الوزير ان الحكومة ضمنت عدم ارتفاع أسعار مادتي السكر والرز في المؤسسة السورية للتجارة حتى نهاية العام.

واكد الوزير انه حتى الان لم تتدخل الحكومة بطرح دولار واحد في الاسواق لعدة اسباب فكل وحدة من القطع الاجنبي لها مكانها الصحيح سواء في الكهرباء او النفط وغيرها وهناك مقترحات عديدة تدرس باستمرار بكيفية التدخل في سعر الصرف.

واشار الى ان التهريب من اصعب الامور وهو من الاسباب المضرة بالاقتصاد ويجب التعاون في الحد من هذه الظاهرة.

واوضح ان الحكومة تعمل على ايصال الدعم لمستحقيه بمختلف المجالات وخاصة قطاع الدواجن رغم ان كثير من منشآت تربية الدواجن غير مرخصة .

وأيد وزير المالية الظهور على الوسائل الاعلامية لشرح حقيقة الواقع الاقتصادي في المرحلة الحالية داعيا الى التعاون للحفاظ على الوطن والمواطن مؤكدا ان الحرب على سورية لم تنته بل استعرت حاليا اقتصاديا واعلاميا وعلينا ايجاد الحلول المختلفة.


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  1. 1 عين
    8/6/2020
    16:24
    الشمس
    كل صاحب محل وتاجر يغلق محلّه وكل صيدلاني يغلق صيدليته وكل مستودع أدوية يمتنع عن بيع الأدوية أو موّزع أدوية يمتنع عن التوزيع وكل من يتاجر ويضارب بسعر الدولار وكل من يروّج للشائعات يجب أن يُعامل معاملة الخائن للوطن ويحاكم ميدانياً بساحةالمرجه ويكون تربايه لغيرو... طلعت ايدا المسأله!!! ونقطة انتهى
  2. 2 عين
    8/6/2020
    16:27
    الشمس
    الأكراد... وما أدراك ما الأكراد.... يشترون الدولار ب4000 ل. س للمساهمه بتخريب سورية الخوازيق قليله عليهن !!!! فورا لازم نضرب بيد من حديد!!! سكتنالو... دخل بحمارو!!! كفى
  3. 3 عين
    8/6/2020
    16:30
    الشمس
    يعني بتقديرات سيادتك.... كم طلقه باقيلا لتبصر النور ونزلغط ونعمل الكراويه؟؟؟ بلكي بيصير فينا نرجع نشتري مكسرات بعد ولادة الحلول؟؟

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