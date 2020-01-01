"بركان الغضب" يتحدث عن أرتال عسكرية مصرية على الخط الحدودي مع ليبيا

جهينة نيوز:

قالت صفحة تتحدث باسم "غرفة عمليات بركان الغضب" إن ما وصفتها بـ"الأرتال العسكرية الضخمة المصرية التي توجهت إلى الحدود مع ليبيا"، لم تدخل الأراضي الليبية، وانتشرت على الخط الحدودي.

ورأت هذه الغرفة التابعة لقوات الوفاق أن مهمة هذه القوات تنحصر فقط في تعزيز النقاط العسكرية بين البلدين.

وكانت حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي نشرت مقاطع فيديو زعمت أنها لأرتال ضحمة من حاملات الدبابات المصرية متّجهة إلى الحدود مع ليبيا، ولقطارات تنقل عتاداً وعربات عسكرية تتحرك في الاتجاه ذاته.

وبعد انتشار الفيديو، تم تداول هاشتاغ الجيش المصري، على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، حيث تصدر قائمة الأكثر تداولاً.

وأكدت مقاطع الفيديو أن الجيش الثالث الميداني المصري، يتوجه غرباً مروراً بسيدي براني، وظهرت مجموعة كبيرة من الدبابات والعربات المدرعة، ولم تعلق أي مصادر رسمية مصرية حتى الآن على الموضوع، وذلك بعد إعلان المبادرة المصرية لحل الأزمة في ليبيا.

ويتضمن "إعلان القاهرة" احترام كل الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، ووقف إطلاق النار بعد 48 ساعة في عموم الأراضي الليبية، وتفكيك المليشيات، وتسليم أسلحتها إلى الجيش الوطني الليبي، وطرد المرتزقة الأجانب إلى خارج البلاد، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد وإجراء انتخابات نزيهة، وتوزيع عادل وشفاف على كل المواطنين من دون استحواذ أي مليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.