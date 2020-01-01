الأردن يمنع الشاحنات المبردة اللبنانية من عبور معبر جابر ـ نصيب

الإثنين, 8 حزيران 2020 الساعة 13:09 | اقتصاد, اقتصاد عالمي

الأردن يمنع الشاحنات المبردة اللبنانية من عبور معبر جابر ـ نصيب

جهينة نيوز:

فوجئ السائقون اللبناني والتجار ومصدري الفواكه والخضار، بقرار منع السلطات الأردنية عبور الشاحنات المبردة وشاحنات الخضار بعد سماح السعودية بعبور السائقين اللبنانيين شرط حصولهم على التأشيرة السعودية.

وأفرغت السلطات الأردنية عند معبر جابر نصيب حمولة شاحنتين محملتان بالخضار والفواكه تم نقل محتوياتها إلى شاحنات نقل أردنية، فيما عادت الثالثة أدراجها إلى لبنان، تماشياً مع الإجراءات الأردنية الجديدة على الحدود.

ورأى رئيس تجمع المزارعين في لبنان إبراهيم الترشيشي أن الإجراء الجديد سيؤدي إلى تضرر المنتوجات ويرفع تكلفة النقل ويخالف إجراءات الترانزيت، مطالباً الدولة اللبنانية بعدم التراخي وبذل الجهود لحل المسألة.


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