في خطوة غير قانونية.. وزير الدّاخلية التركي يدخل إدلب

الإثنين, 8 حزيران 2020 الساعة 12:52 | سياسة, عالمي

في خطوة غير قانونية.. وزير الدّاخلية التركي يدخل إدلب

جهينة نيوز:

في خطوة غير قانونية، دخل وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، محافظة إدلب في الشمال السوري، للاطلاع على مخيمات تشرف على بنائها إدارة الكوارث وإدارة الطوارئ التركية "أفاد".

ونشر صويلو عبر حسابه في "تويتر"، تسجيلاً يظهر تجوّله داخل المخيم في إدلب، وحديثه مع الأهالي والأطفال، وعلّق بالقول: شاهدت اليوم على الجانب الآخر من الحدود، المأساة الإنسانية التي تشهدها إدلب.

وبحسب وكالة "الأناضول" التّركية، فإن صويلو دخل عبر معبر باب الهوى الحدودي، برفقة نائبه إسماعيل تشاتقلي، ووالي هطاي رحمي دوغان، ورئيس "أفاد" محمد غولو أوغلو، والمدير العام لإدارة الهجرة عبد الله أياز.

وأشارت الوكالة إلى أنّ الوزير دخل إدلب بعد اجتماع في هاتاي، لتفقد أعمال إنشاء منازل الطوب الخاصة بإيواء المدنيين الهاربين في إدلب.


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