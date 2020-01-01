الخارجية العراقية: الحوار مع واشنطن محطة مهمة

جهينة نيوز:

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الإثنين، إن الحوار مع واشنطن محطة مهمة من شأنها تأطير الأولويات لدى الطرفين.

وذكر بيان للخارجية العراقية أن الوزير استقبل سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى بغداد ماثيو تولر الذي أعرب عن تهانيه بمناسبة تسلم حسين منصبه وزيراً لخارجية جمهورية العراق.

ونقل البيان عن وزير الخارجية تأكيده إكمال الاستعدادات لخوض جولة الحوار الاستراتيجي مع أمريكا، وعده بالمحطة المهمة التي من شأنها تأطير الأولويات لدى بغداد وواشنطن.

ووفقاً للبيان، فإن حسين شدد على ضرورة الاستمرار بالتطوير الإيجابي لمختلف وجوه التعاون الثنائي المتميز.