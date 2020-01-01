وزير أسبق يوضّح أسباب المعاناة المعاشية ويضع الحلول

جهينة نيوز:

كتب الوزير والسفير السوري الأسبق مكرم عبيد في مقال له تحت عنوان: "لنضع الإصبع على الجرح" منشور في "وكالة أوقات الشام" يتناول من خلاله أسباب المعاناة المعاشية الصعبة التي يشهدها الشعب السوري والارتفاع الكبير للأسعار.

وقال عبيد: المعاناة المعاشية الصعبة التي يشهدها الشعب السوري نتيجة الضعف الشديد للمداخيل والارتفاع الكبير للأسعار بما فيها المنتج محلياً والارتفاع غير المتوقع لسعر الصرف يمكن أن تعود إلى الأسباب الثلاثة الأساسية التالية:

الأول: الحرب الإرهابية العالمية على سوريا والتي امتدت أكثر من تسع سنوات كانت كالدمار الشامل بما فيها معظم وسائل الإنتاج والثروات الوطنية ( النفط والغاز والزراعة والصناعة والسّياحة والخدمات وحتى القوى البشرية وما تطلبت مواجهتها من دماء وأموال وتضحيات في كل المجالات ولا تزال حتى الآن مع مستلزمات القوات المسلحة المتواجدة بكليتها في الميدان وما يتطلب ذلك من تكاليف باهظة في التجهيزات والذخيرة والآليات وتأمين متطلبات الدفاع والاستنفار الدائم .

الثاني: الحصار الاقتصادي الظالم والقاسي والمفروض بقوة السلاح بشكل أساس من قبل أمريكا على سوريا دولة وشعباً وفرضه على جميع الدول إضافةً إلى استيلائها على حقول النفط وحرق حقول الحبوب.

الثالث: فساد مجموعة مستغلي الحروب ـ أثرياء الحروب ـ والجشعين تجار الحروب والأزمات أيضاً والحصار يفاقم هذا النوع من الفساد وليس سببه المباشر فالفساد بشكل عام يدمر المجتمعات.

ويضيف: الواقع إن هذه المعاناة تقل إلى أن تزول بإذن الله مع استكمال النصر على الاٍرهاب وفرض الدولة سيطرتها على كامل التراب الوطني، وحتى يتم كسر هذا الحصار بقوة الوطن نفسه وقوة وإرادة الحلفاء والمؤشرات مشجعة ككسر حصار إيران فنزويلا وتصميم روسيا والصين على كسره ليس فقط لسواد عيون سورية وإنما إثباتاً لقوتهما وتمردهما على التنمر الأمريكي، وأن تتم محاربة الفساد وطنياً بكل الأساليب، فالفساد أينما حل تحل معه الكوارث والشواهد كثيرة في دول قريبة وبعيدة.

ويوضح عيد: يبقى موضوع مهم جداً وهو مشاركة كل من يمكنه في إنتاج بعض من احتياجاته ولا سيما من تتوافر لديه أمتار من الأرض ولا سيما في أرياف سورية وهم أهل الخير والهمة وجميعنا يتذكر أنّ معظم البيوت في الأرياف كان لديها الدجاج للحم والبيض والخضراوات والتنور والقمح والزيت والزيتون والعنب والتين للصيف والشتاء مصنعاً كالملبن ومربيات التين وغيره وغيره.

وختم بالقول: صدق من قال: "لن يركع شعب يأكل مما يزرع ويلبس مما يصنع"، وهذا لا يعني ألا يتم ما سبق ذكره من تحرير الأرض وكل مصادر الإنتاج وكسر الحصارات القاتلة ومحاربة للفساد والفاسدين، فسوريا الله حاميها وشعبها يستحق كل الخير وهي غنية بمصادرها وبتصميم وقوة شعبها وجيشها.