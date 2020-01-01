شيفتشينكو يمدد عقده مع المنتخب الأوكراني حتى نهاية 2022

جهينة نيوز:

أعلن الاتحاد الأوكراني لكرة القدم الأحد، عن تمديد عقد أندريه شيفتشينكو مدرب المنتخب الأول لعامين ونصف حتى 31 كانون الأول 2022.

وبدأ شيفتشينكو تدريب المنتخب الأوكراني في الـ15 من تموز عام 2016، وقاده للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020" التي تم تأجيلها إلى العام المقبل بسبب فيروس كورونا المستجد.

ولعب المنتخب الأوكراني تحت قيادة شيفتشينكو 33 مباراة، فاز في 19 مباراة، وتعادل في تسع مناسبات وتلقى 5 هزائم.

ويعدّ أندريه شيفتشينكو الهدّاف التاريخي لمنتخب أوكرانيا برصيد 48 هدفاً أحرزها في 111 مباراة لعبها مع منتخب بلاده في الفترة بين عامي 1995 و2012.

ودافع شيفتشينكو البالغ 43 عاماً خلال مسيرته الاحترافية عن ألوان فرق دينامو كييف، وميلان الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وحصل على جائزة الكرة الذهبية عام 2004 لأفضل لاعب في العالم عندما كان يلعب بقميص "الروسونيري".