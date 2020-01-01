وأخيراً.. وزراء الصحة العرب يجتمعون لبحث تداعيات "كورونا"

جهينة نيوز:

منذ بداية الجائحة العالمية كورونا، لم نسمع عن تعاون صحي عربي لدراسة وبحث أوضاع الجائحة وسبل التعاون بين دول الوطن العربي، لكنها اليوم ولو متأخرة وجّهت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الدعوة لوزراء الصحة العرب، للاجتماع عبر تقنية الاتصال المرئي الأربعاء 10 حزيران، لبحث التعامل مع تبعات فيروس كورونا

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في بيان نشر على موقع الجامعة العربية، يوم الأحد، إن الاجتماع يأتي في إطار التباحث بشأن التعامل مع تبعات الجائحة.

وأشارت إلى أن الاجتماع يعقد سعياً إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارات الصحة في الدول العربية للتصدي لجائحة كوفيد 19 من خلال العمل معاً من أجل اتخاذ الإجراءات الملائمة لحماية الدول العربية من هذا الوباء الخطير الذي أصبح يشكل تهديداً للصحة العامة والأمن الصحي العربي المشترك بالإضافة إلى تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وحرصاً على صحة المواطن العربي التي تعد من بين أهم أولويات جامعة الدول العربية وآلية عملها المتمثلة في مجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي.

وأضافت أن الدعوة للاجتماع جاءت نظراً للتزايد في حالات الإصابة في عدد من الدول العربية، وتعرض العديد من الأطقم الطبية للإصابة والوفاة، والنقص في المستلزمات والأجهزة الطبية والأسرّة.

وأكدت أنه سيتم خلال الاجتماع عرض مبادرة حول موازنة صديقة للصحة في ظل أزمة كورونا أعدها القطاع بالتعاون مع المكتب الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية والمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.