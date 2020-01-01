مخالفة 29 محلّ في سوق الهال بدمشق لعدم إعطاء فواتير

جهينة نيوز

نظّمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق امس 29 ضبطاً عدلياً، بحق فعاليات تجارية في سوق الهال، في الزبلطاني، لمخالفة عدم إعطاء فواتير للمواد بالجملة (خضار وفواكه).

وبحسب ما نشرته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، على صفحتها الرسمية، عبر «فيسبوك» تؤكد المديرية أن عملها مستمر من أجل تحقيق التزام كافة التجار والباعة بتداول الفواتير للمواد المباعة.

ويأتي ذلك ضمن توجيهات الوزارة المتضمنة ضرورة التداول بالفواتير النظامية خلال عمليات البيع والشراء، والتقيد بالأسعار المحددة ونسب الأرباح المقررة.